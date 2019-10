Nationale Strijdersbond viert honderdste verjaardag en eert vergeten held Guillaume De Vos Kristof Vereecke

06 oktober 2019

09u36 3 Zelzate Gisteren vierde NSB Zelzate zijn honderdste verjaardag met een plechtigheid op het gemeentehuis. Op het kerkhof werd het graf van Guillaume De Vos, een vergeten held uit Wereldoorlog I, ingehuldigd.

Bij benadering 41.000 Belgische militairen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De meeste werden begraven op een militaire begraafplaats. Op vraag van de families werden velen onder hen herbegraven op begraafplaatsen in hun thuisgemeente. Heel wat van die graven zijn, vaak door de tand des tijds, verdwenen of vergeten. Onder de noemer ‘vergeten helden’ wil het War Heritage Institute (WHI) samen met de plaatselijke NSB-afdelingen de vergeten helden opnieuw onder de aandacht brengen. Eén van hen is Zelzatenaar Guillaume De Vos. De man sneuvelde in op nieuwjaarsdag in Sas van Gent. Na een plechtigheid op het gemeentehuis, waar NSB-voorzitter Lieven Joos, de menigte toesprak ging het naar het kerkhof van Zelzate. Daar legde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) samen met schepen Luc Van Waesberghe (sp.a) en raadsleden Lucien Van De Velde (sp.a) en Rik Laureys (CD&V) kransen neer ter ere van oorlogsheld. Daarna werden de Brabançonne en de Last Post gespeeld. Een mooi eerbetoon en de perfecte viering van 100-jaar NSB in Zelzate.