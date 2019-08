Natasja en Camiel toveren frituur om tot gezellig koffiehuis “Nu kunnen de mensen van Zelzate-West ook een koffietje drinken in de buurt” Kristof Vereecke

22 augustus 2019

17u53 0 Zelzate Natasja Dhaen en haar vriend Camiel De Wispelaere toverden frituur ‘Kwebbel’ aan het Groenplein om tot een echte koffiebar. “Na dertig jaar frituur houden, was het tijd voor iets anders. Bovendien kunnen de mensen van Zelzate-West nu opnieuw van een koffietje genieten zonder dat ze die vervelende brug over moeten.”

Het koffiehuis luistert naar de naam ‘Camiasja’. “Een samentrekking van Camiel en Natasja. Meer moet je niet achter zoeken”, lachen de twee, die de liefde voor koffie ontdekten in Blankenberge. “Camiel nam me mee naar een koffiehuis van een vriend”, vertelt Natasja. “We dronken er een koffietje en aten een pannenkoek. Ik was meteen verkocht en dacht ‘dit wil ook’. Na dertig jaar frituur houden, was het echt tijd voor iets anders. Eenmaal thuis vertelde ik Camiel mijn idee en kijk vandaag zijn we voor het eerst open.”

Brug

De mensen in Zelzate-West reageren alvast erg enthousiast. “Voor alles moet je tegenwoordig over de brug. Ook voor een koffietje. Nu kunnen de mensen van Zelzate-West opnieuw een koffietje drinken in een echt koffiehuis zonder dat ze die vervelende brug over moeten.” Op de kaart staan, naast verschillende soorten koffie, ook pannenkoeken, wafels, croques en burgers. In de weekends geven ze er ook ontbijtjes. De vroegere klanten van de frituur krijgen er bij afgifte van hun klantenkaart een gratis koffietje.