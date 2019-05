Na Evergem wil ook Zelzate sluitende garanties rond legionellabeheersplan: “Welke garantie hebben wij dat er in de toekomst geen nieuwe uitbraak komt?” Toekomstcoalitie schrijft brief naar minister Kristof Vereecke

30 mei 2019

10u12 11 Zelzate De gemeente Zelzate eist sluitende garanties dat het legionellabeheersplan van het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen van Welzijn Geert Asman (PVDA) schreven daarvoor een brief aan Vlaams minister van Welzijn Jo Van Deurzen (CD&V).

“Inwoners van Zelzate passeren vaak door Evergem. Welke garantie hebben zij dat er in de toekomst geen nieuwe Legionella-uitbraak komt”, zeggen de twee. “Wij zijn erg ongerust dat dergelijke Legionella-uitbraak heeft kunnen plaatsvinden. Ofwel hebben deze bedrijven zich onttrokken aan de wettelijke controle en zou één bedrijf zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan de oorzaak van deze uitbraak met dodelijke gevolgen? Ofwel hebben zij zich wel gehouden aan de wettelijke verplichtingen en is er geen garantie dat het huidige Legionella-beheersplan een nieuwe uitbraak kan vermijden? In dat geval dringt een verstrenging van het Legionella-besluit zich dringend op. Tijdens de persconferentie bracht Agentschap Zorg en Gezondheid naar voor dat de bedrijven waarschijnlijk de wettelijke verplichten wel zijn nagekomen. Het gerechtelijk onderzoek is nog lopende. Daarom schrijven wij vandaag naar Minister Van Deurzen om sluitende garanties te krijgen dat het Legionella beheersplan werkt. Zo niet moet het verstrengd worden.”

Burgerlijke partij

Eerder liet ook Evergems burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) al weten dat de gemeente Evergem zich burgerlijke partij stelt. “Ik voel vandaag als burgemeester veel frustratie”, zegt De Maertelaere. “Het gerecht vraagt ons om het geheim van het onderzoek te respecteren en de naam van het bedrijf waar de bron is gevonden voorlopig niet te noemen. Maar de slachtoffers, hun familie en al onze inwoners hebben het recht om de volle waarheid te kennen. Om die reden hebben we ons als gemeente burgerlijke partij gesteld.” Zo ver gaan ze voorlopig in Zelzate niet. “Maar we blijven de zaak van nabij opvolgen”, klinkt het wel nog.