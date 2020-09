Muziek en septemberzon doen coronazorgen even vergeten Kristof Vereecke

20 september 2020

11u51 4 Zelzate Het park van Zelzate toonde zich deze ochtend de perfecte locatie voor een coronaproof concert van de koninklijke harmonie Noorderlicht. Alle aanwezigen waren het er over eens: Zelzate heeft een nieuwe concertlocatie gevonden.

“Of een decor in Zelzate schoner kan worden?”, vroeg een fotograaf zich deze ochtend luidop af tijdens het parkconcert van koninklijke harmonie ’t Noorderlicht in Zelzate. Het antwoord is waarschijnlijk ‘nee’. In het groene decor van het gemeentepark leidde de dirigent de koninklijke harmonie Noorderlicht naar muzikale hoogten. Op de achtergrond, tussen het prachtige herfstgroen, torende de kerk van Zelzate fier boven het gemeentepark uit. De herfstzon deed de rest. Het publiek genoot.

Dit concert is het bewijs dat muziek wel degelijk een wapen kan zijn in de strijd tegen het coronavirus. Ondanks het feit dat Zelzate het de laatste weken niet zo goed doet in de Oost-Vlaamse coronacijfers zag je de mensen in het gemeentepark herleven. Het was genieten in de vele bubbels.

Graag meer optredens

Tip aan het gemeentebestuur: laat deze locatie vaker het decor zijn voor concerten en openluchtoptredens. ‘Muziek in ’t park’ was vandaag de noemer voor een aperitiefconcert, maar wat ons betreft is dat tijdens een volgende coronavrije zomer het geval voor een volledige concertreeks. Vanmiddag mag Rony Verbiest zijn ding doen op het VEM-pleintje. September kan zo schoon zijn.