Multiculturele dialoogavond smaakt naar meer “We hebben meer gemeen dan we denken” Kristof Vereecke

15 november 2019

15u25 0 Zelzate Gisteren werd in Zelzate een interlevensbeschouwelijke dialoogavond georganiseerd. Katholieken, moslims en vrijzinnigen gingen er met mekaar in gesprek.

Onderwerp van de avond was ‘Wat betekent vrede voor mij?’ “Een zeer waardevol initiatief”, aldus burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Ik ben blij dat ik mocht bijdragen én bijleren en kijk al uit naar de volgende editie. Wanneer we elkaar beter leren kennen en begrijpen, kunnen we samen bouwen aan een warmere samenleving. En wat me sterk is opgevallen, is dat alle aanwezigen dezelfde waarden belangrijk vonden.”

Ook schepen Steven De Vuyst (PVDA) tekende present. “In dialoog gaan, elkaar leren kennen, elkaar begrijpen ... dat is het waar het om draait. Opeens zijn we geen vreemden meer. Ik ben ervan overtuigd dat er meer is wat ons bindt, dan wat ons scheidt.”