Mogelijke geurhinder tijdens onderhoudswerken bij Rain Carbon Van zaterdag 1 tot en met vrijdag 7 juni Kristof Vereecke

22 mei 2019

Zelzate Chemiebedrijf Rain Carbon voert vanaf zaterdag 1 tot en met vrijdag 7 juni onderhoudswerken uit aan zijn benzolinstallatie.

“De installatie zal volledig stil gelegd worden. Daardoor kan kortstondige geurhinder of lawaaihinder voorkomen”, laat het bedrijf, dat gevestigd is tussen het kanaal Gent-Terneuzen en het Zelzaatse gemeentepark, weten. “Uiteraard doen wij al het mogelijke om de hinder voor de buren en de omgeving tot het strikte minimum te beperken”, klinkt het nog. De gemeente Zelzate is op de hoogte van de werken en monitort de zaak.