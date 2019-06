Moeder van vier toch niet op straat dankzij deal tussen gemeente en huisvestingsmaatschappij: “Ik kan niet wachten om verhuisdozen in te laden” Tijdelijke woning moet gezin tijd geven om definitieve oplossing te vinden Kristof Vereecke

19 juni 2019

18u12 1 Zelzate Elke Leys (35), een alleenstaande mama van vier, die eind deze week na acht maanden zoeken naar een geschikte woning op straat dreigde te belanden, heeft dan toch een dak boven haar hoofd. Dankzij een deal tussen de gemeente Zelzate en sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen kan ze tijdelijk een leegstaande woning betrekken met haar kroost. Eind dit jaar moet die woning wel plaats ruimen voor nieuwbouw, maar tegen dan hoopt Elke al een geschikt alternatief gevonden te hebben.

Het verhaal van Elke en haar vier kinderen beroerde vorige week heel Vlaanderen. Elke Leys is een alleenstaande mama van vier. Haar oudste dochtertje Emelina is 7, haar jongste zoontje Mauro amper 8 weken. Na een echtscheiding moest Elke noodgedwongen haar huis in Zelzate verkopen. Het kon er bij veel mensen niet in dat een alleenstaande moeder vier in acht maanden tijd en met een budget van 800 euro geen geschikte en betaalbare woning kon vinden.

Lang onderhandelen

Tot vandaag had Elke nog steeds geen zicht op een oplossing, maar dat was buiten de sociale dienst van de gemeente Zelzate gerekend. “Na lang onderhandelen met sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen zijn we toch tot een oplossing gekomen voor Elke en haar kinderen”, zegt schepen van Wonen Steven De Vuyst. “De huisvestingsmaatschappij gaat tijdelijk een woning aan ons verhuren die wij dan doorverhuren aan Elke. Die woning wordt eind dit jaar normaal gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw en staat nu leeg. Het is dan ook een oplossing van enkele maanden zodat Elke niet op straat terecht komt met haar kinderen. Bedoeling is dat we tijd kopen om via onze sociale dienst toch een geschikte woning te vinden op de huurmarkt.”

Verhuizen

Elke wist met haar geluk geen blijf. “Eindelijk licht aan het einde van de tunnel”, reageert ze op het goede nieuws. “We kunnen eindelijk weer vooruit kijken. Ik ben al eens gaan kijken met de kinderen en ze zijn erg enthousiast. Ik kan niet wachten om verhuisdozen in te beginnen laden. Morgen (donderdag) krijg ik de sleutels. Dan zal het een kwestie zijn om alles zo snel mogelijk in orde te zetten om dan hopelijk komend weekend te verhuizen.”

Opgelucht

De gemeente Zelzate is alvast niet van plan Elke aan haar lot over te laten. “We gaan onze technische dienst opdracht geven de woning in orde te zetten”, zegt Steven De Vuyst. “Deze zaak woog op iedereen binnen de gemeente. Er moest een oplossing komen. Dat die er eindelijk ook is, betekent een enorme opluchting voor iedereen. Zeker voor de kinderen van Elke. Die stonden steeds voorop in dit verhaal.”