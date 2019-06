Moeder van vier met woonbudget van 800 euro per maand vindt geen huurwoning en dreigt nu op straat te belanden 30 procent private huurders houdt na betalen van huur te weinig over om menswaardig te leven Kristof Vereecke

14 juni 2019

15u44 90 Zelzate Elke Leys (35), een alleenstaande mama van vier, dreigt volgende week met haar kroost op straat te belanden, omdat ze na acht maanden intensief zoeken geen geschikte en betaalbare woning vindt. Elke heeft een woonbudget van 800 euro per maand, geen schulden en is niet kieskeurig. Toch lijkt niemand geneigd haar een woning te verhuren. Voor de sociale huurmarkt is haar dossier niet acuut. Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform trekt mee aan de alarmbel. “Dit is geen alleenstaand geval. Vlaanderen kampt met een onzichtbare wooncrisis waarbij heel wat mensen uit de boot vallen.”

Elke Leys is een alleenstaande mama van vier. Haar oudste dochtertje Emelina is 7, haar jongste zoontje Mauro amper 7 weken. Na een echtscheiding moet Elke noodgedwongen haar huis in Zelzate verkopen. Volgende week moet ze met pak en zak verhuisd zijn. “Eigenlijk stond ik deze week al op straat”, zucht Elke. “Maar dankzij de notaris krijg ik een extra week respijt om een geschikte woning te vinden.”

Vraag is maar of die week volstaat? Elke is al acht maand op zoek naar een geschikte woning. Haar woonbudget is maximum 800 euro per maand en ze heeft geen schulden. “Ontelbaar veel huizen heb ik al gezien. Veel geschikte ook, maar telkens ik tot een compromis wil komen met de verhuurders, komt er een andere ‘meer geschikte’ huurder op de proppen.”

Sociale woonmarkt

Moe gezocht klopte Elke aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Zonder veel succes. Zo kreeg ze te horen dat er geen omstandigheden ingeroepen kunnen worden van ‘bijzondere sociale aard’. De gemeente dan maar, het kastje en de muur. “We doen er alles aan om een oplossing te vinden voor Elke haar situatie. Momenteel is er iemand van de sociale dienst voltijds aan het bellen om een geschikte woning te vinden”, zegt Zelzaats schepen van Wonen Steven De Vuyst (PVDA). “We proberen verhuurders ook te overtuigen door borg te staan voor Elke, maar zelfs dat brengt voorlopig geen zoden aan de dijk. Het is schrijnend dat in een land als België een alleenstaande moeder zo maar op straat kan komen te staan, omdat er simpelweg geen geschikte betaalbare woningen zijn.”

Momenteel zijn er bij ons in Vlaanderen 155.000 sociale woningen. Veel te weinig als je weet dat er nu al 130.000 mensen op een wachtlijst staan. Al die mensen komen op de private woningmarkt terecht. Daar moet ze opboksen tegen 240.000 andere huishoudens Joy Verstichele

Zeer krappe huurmarkt

Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform zegt dat de situatie van Elke zeker geen alleenstaand geval is. “De realiteit in Vlaanderen wil dat we met een zeer krappe huurmarkt kampen. Daardoor creëer je een negatieve selectie waarbij een bepaald type huurder altijd uit de boot valt. Zeker als je er de cijfers op naslaat. Momenteel zijn er bij ons in Vlaanderen 155.000 sociale woningen. Veel te weinig als je weet dat er nu al 130.000 mensen op een wachtlijst staan. Al die mensen komen op de private woningmarkt terecht. Daar moeten ze opboksen tegen 240.000 andere huishoudens. Een bijna onmogelijke zoektocht. Heel veel mensen gaan dan ook meer dan de helft van hun inkomen aan huurgeld spenderen. Uiteindelijk komt het erop neer dat 30 procent van de private huurders na het betalen van hun huur te weinig overhoudt om menswaardig te leven. Van experts tot middenveld, van de Vlaamse Woonraad tot economen en sociologen: allemaal zijn ze het erover eens dat het Vlaams woonbeleid achterhaald is. Vlaanderen kampt echt met een onzichtbare wooncrisis”, besluit Verstichele.

Noodwoning

Elke ziet het met lede ogen aan. Als ze tegen 23 juni geen geschikte woning vindt, rest enkel nog een veel te krappe noodwoning van het OCMW waar je amper spullen mag meenemen. Geen ideale situatie voor haar vier kinderen die het sowieso al extra moeilijk hebben na de echtscheiding. Ze slaakt een noodkreet: “Wie helpt mij aan een dak boven mijn hoofd?” Joy Verstichele vreest het ergste. “Je moet simpelweg op Immoweb eens een geschikte gezinswoning proberen zoeken voor 750 euro. Ik wens je veel succes.”