Mobiele weerstations moeten hittestress in Zelzate, Eeklo en Merelbeke in kaart brengen Provincie: “Steden en gemeenten bewust doen kiezen voor meer groen en minder verharding” Kristof Vereecke

26 augustus 2019

13u30 0 Zelzate De provincie Oost-Vlaanderen is onder de noemer ‘cool towns’ gestart met metingen naar ‘hittestress’ in Zelzate, Eeklo en Merelbeke . Het gaat om een pilootonderzoek dat uiteindelijk ook moet leiden tot gerichte maatregelen tegen die zogenaamde hittestress.

Hittestress is een fenomeen waarbij verharde oppervlakten en aaneengesloten bebouwing in Vlaamse steden en gemeenten warmte langer vasthouden en daardoor voor een ondraaglijke hitte zorgen. Om die hittestress aan te pakken, is de provincie Oost-Vlaanderen in Zelzate, Eeklo en Merelbeke gestart met het in kaart brengen van het probleem. Op verschillende plekken worden met mobiele weer stations metingen gedaan. “In Merelbeke wordt een deel van de bestrating in tuinwijk Jan Verhaeghen, na een participatief traject, omgevormd tot een groenere ontmoetings- en speelzone. Een ideaal studiegebied. In Eeklo kozen we voor de OCMW-Welzijnscampus De Zuidkaai, in Zelzate voor de speelplaats van GO basisschool De Reigers”, zegt Leen Meheus van het provinciaal centrum voor milieuonderzoek.

Voor en na

Niet toevallig alle drie plekken die in de nabije toekomst grondig vergroend worden. “We meten onder andere de windsnelheid, temperatuur en relatieve vochtigheid in kaart gebracht. Bedoeling is om deze parameters voor en na de vergroening in kaart te brengen. Op die manier kunnen we meten of de herinrichting werkelijk effect heeft op de temperatuurervaring. Daarnaast polsen we ook naar de ervaringen van de mensen die veel op die plekken aanwezig zijn.”

Adviezen

Na de metingen worden de resultaten van het project geïntegreerd in de gemeentelijke klimaatadaptatieplannen en verwerkt in de adviezen aan gemeenten voor wijkrenovatie. “Kwaliteitsvol groen en water kunnen een verschil maken in de strijd tegen het hitteprobleem en onze klimaatadaptatie. Met dit soort onderzoeken willen we gemeenten en steden stimuleren mee te denken en bewust te kiezen voor meer groen en minder verharding”, besluit gedeputeerde voor klimaat en energie Riet Gillis.