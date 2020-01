Mobiele camera’s klisten in 8 weken al 43 sluikstorters: “Gemiddelde van één per dag” Kristof Vereecke

27 januari 2020

10u10 22 Zelzate Begin december beslisten de gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate samen mobiele camera’s in te zetten in de strijd tegen sluikstorters. Die actie lijkt te lonen. Tijdens de eerste 8 weken van het project liepen al 43 sluikstorters tegen de lamp. “We zitten aan een gemiddelde van één per dag”, zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke bij IDM.

De camera’s werden eind vorig jaar aangekocht door IDM en de gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate en zullen het hele jaar door worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen in de 5 gemeenten. Zo wordt de pakkans van sluikstorters aanzienlijk verhoogd. Wie vervuilt, kan betrapt, geïdentificeerd en gesanctioneerd worden. GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro.

Hardnekkig probleem

“Sluikstorten is een hardnekkige problematiek met een grote maatschappelijke kost én bovendien een algemene bron van ergernis”, zegt Annick Maes van IDM. “Het gaat van afval achterlaten aan de glasbol tot het dumpen van huishoudelijk afval in een openbare vuilnisbak of in de gracht. We hanteren in samenwerking met de politiezones al jarenlang een doorgedreven sluikstortprocedure. Deze resulteerde vorig jaar in het opruimen van 1.783 sluikstorten, met een totaal gewicht van 40 ton. Helaas werd slechts in een beperkt aantal gevallen de dader geïdentificeerd. Sluikstorten is een problematiek, die een integrale aanpak vergt. Daarom investeerde IDM, in samenwerking met 5 gemeenten, in de aankoop van camera’s om sluikstorters op heterdaad te betrappen. De camera’s worden niet louter repressief ingezet, maar hebben door de verhoogde pakkans ook een ontradend effect.”

Blackpoints

De camera’s worden ingezet op zogenaamde blackpoints. “Dat zijn zogenaamde sluikstortgevoelige plaatsen. Die worden bepaald op basis van metingen, ervaringen en getuigenissen en worden zo in kaart gebracht. De camera’s worden afwisselend op deze plaatsen ingezet en vooraf niet aangekondigd. Borden in de buurt wijzen er wel op dat camerabewaking mogelijk is, conform de privacywetgeving. Het uiteindelijke doel is hardleerse sluikstorters te ontmoedigen en een gedragswijziging te stimuleren.”

En dat lijkt te werken. Zo werden tijdens de opstartperiode al 43 sluikstorters op heterdaad betrapt. “In 8 weken tijd werden 43 sluikstorters betrapt, gemiddeld 1 per dag. Naast de GAS-boete, betaalt de sluikstorter ook een retributie voor het opruimen van het sluikstort. Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard.”