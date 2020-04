Mmm…eetjesland steekt zorgverleners overheerlijk hart onder de riem met pakketje streekproducten Kristof Vereecke

01 april 2020

14u40 0 Zelzate De coöperatieve mmm…eetjesland wil alle zorgverleners uit het Meetjesland een hart onder de riem steken met een pakketje Meetjeslandse streekproducten. Vandaag was het zorgpersoneel van het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist aan de beurt.

In tijden van corona is het voor lokale handelaars niet evident om het hoofd boven water te houden. Ook niet voor producenten van streekproducten. Bij de coöperatieve mmm…eetjesland, die het Meetjeslandse streekproduct in de etalage zet, zijn ze zich daar heel erg van bewust. Om hun producten en de Meetjeslandse producenten te promoten, trakteren ze deze week heel wat Meetjeslandse zorgverleners op een pakketje verse, eerlijke en lokale producten. “Om deze mensen te bedanken en te belonen voor hun harde werk”, zegt Frederik Buyens, de sterke man achter de Zelzaatse jenever.

“Tegelijkertijd willen we aandacht vragen voor onze producten. Verse, eerlijke en lokale producten zijn een hoeksteen van de lokale economie. Mmm…eetjesland zet hierop in door een aantal extra inspanningen te leveren naar de inwoners van het Meetjesland. Tijdens deze moeilijke periode krijgt iedereen die een bestelling doet op onze website een korting van 10%. Er is huislevering vanaf 50 euro.”

Meer informatie op www.mmm-eetjesland.be/bestel-online