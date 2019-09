Misssprookje blijft duren: Chelsy De Witte (20) naar finale Miss België Drie Meetjeslandse meisjes in finale Miss België Kristof Vereecke

29 september 2019

09u53 12 Zelzate Het sprookje voor Chelsy De Witte (20) blijft duren. De kersverse Miss Oost-Vlaanderen uit Zelzate is nu ook geselecteerd voor de finale van Miss België. Met Pauline Noyen (25) uit Evergem en Inara Wytinck (23) uit Sleidinge dingen nog twee Meetjeslandse meisjes mee naar het felbegeerde kroontje.

De 32 kandidates voor Miss België 2020 werden zaterdagavond voorgesteld in de Willebroekse discotheek Carré. Onder die 32 ook drie Meetjeslandse meisjes. Zowel Chelsy De Witte (20) uit Zelzate, Pauline Noyen (25) uit Evergem en Inara Wytinck (23) uit Sleidinge dingen mee naar het prestigieuze kroontje. Een droom die uitkomt. Chelsy De Witte weet alvast wat het is om een kroontje binnen te halen. De Zelzaatse kroonde zich op 15 september tot Miss Oost-Vlaanderen en heeft erg veel zin in een nieuwe uitdaging. “Ik ben alleszins erg gemotiveerd om het ook in die competitie ver te schoppen”, zegt ze. Ook de twee andere Meetjeslandse meisjes willen hun vel duur verkopen. Het is sinds Joke Van de Velde geleden dat er nog eens iemand uit Oost-Vlaanderen die felbegeerde titel van Miss België won. “Dat is twintig jaar geleden, dus hoogtijd voor opvolging”, zegt Pauline Noyen. De finale is op 11 januari in het Plopsa Theater in De Panne.