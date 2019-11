Miss Oost-Vlaanderen organiseert afterwork party Afspraak vrijdag in ‘t Klooster Kristof Vereecke

06 november 2019

08u35 0 Zelzate Miss Oost-Vlaanderen Chelsy De Witte organiseert komende vrijdag een afterwork party in ’t Klooster. Met het feestje wil ze haar campagne om Miss België 2020 te worden een extra zetje geven.

De campagne voor de Miss België-verkiezing draait op volle toeren en dus zetten alle kandidates een tandje bij. Ook Miss Oost-Vlaanderen Chelsy De Witte. Zo organiseert ze zaterdag een afterwork party in haar eigen Zelzate. Place to be: ’t Klooster in de Kerkstraat. “Kwestie van mijn campagne een extra duwtje te geven”, zegt Chelsy. “Het is ook een manier om iedereen te bedanken die me tot nu toe steunde. Daarnaast trappen we de rest van de campagne verder af richting de finale.”

Semmer

Chelsy wist voor haar feestje DJ Semmer te strekken. “Daar ben ik heel blij mee! Semmer is een hele mooie naam om mee uit te pakken.” De afterwork start om 19 uur. Tussen 19 en 20 uur is er een happy hour. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa