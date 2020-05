Minister van Wonen schenkt Klein Rusland mooiste verjaardagscadeau ooit: huisvestingsmaatschappij krijgt zes maand tijd om 100-jarige wijk te redden Kristof Vereecke

06 mei 2020

08u40 26 Zelzate Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zet het licht op groen voor de renovatie van Klein Rusland. Sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen krijgt zes maanden de tijd om haar visie en toekomstplan voor de honderd jaar oude wijk uit te denken en een financieel plan op tafel te leggen. Bij het gemeentebestuur wordt enthousiast gereageerd.

Vlaanderen besliste in 2018 dat iedereen tegen 2028 weg moet zijn uit Klein Rusland. De bewoners van de oudste wijk van Zelzate kregen te horen dat Vlaanderen geen toekomst zag in hun honderd jaar oude wijk. “Het is er niet leefbaar wegens te dicht bij de steeds verder oprukkende industrie van de Gentse haven”, klonk de redenering. Iets waar de nieuwe toekomstcoalitie van sp.a en PVDA zich altijd tegen verzette. Zo werd het behoud van de wijk zelf opgenomen in de beleidsnota van de gemeente Zelzate.

Heropbouw starten

Minister van Wonen Matthias Diependaele pakt nu uit met een onverwacht verjaardagsgeschenk voor de honderd jaar oude wijk. Hij geeft sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen zes maanden de tijd om haar visie en toekomstplan voor Klein Rusland toe te lichten en een financieel plan voor de renovatie van de wijk te presenteren. “Goed nieuws”, reageert Patricia Demeyer, directeur bij cvba Wonen. “Al in 2003 lanceerden wij plannen om een deel van de wijk te slopen en opnieuw te bouwen. Als ons plan past in het masterplan van de gemeente Zelzate, kunnen we starten met de heropbouw van de wijk.”

Dat ze bij het gemeentebestuur fan zijn van Klein Rusland moet duidelijk zijn. Normaal stond tijdens het Hemelvaartweekend een groot feestweekend gepland om de honderdste verjaardag van de wijk te vieren. Door de coronacrisis werd dat feest uitgesteld, maar het verjaardagscadeau van minister Diependaele kan tellen.