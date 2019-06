Minderjarige Brusselaar (17) maakt het bont aan de grensovergang Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

03 juni 2019

12u41

Bron: Omroep Zeeland 0 Zelzate Een tiener (17) uit Brussel is gisteravond opgepakt na een achtervolging nét over de grens met Nederland. Volgens de inspecteurs gedroeg de man zich uiterst weerspannig.

De man werd in Sas van Gent tegengehouden voor een controle omdat de dimlichten van zijn bestelwagen niet aanstonden. De agenten lieten hem een blaastest afleggen, waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Toen ze hem wouden meenemen naar het bureau voor een ademanalyse, scheurde hij er met een een hoge snelheid vandoor. Een inspecteur die voor z’n wagen stond, kon maar net op tijd aan de kant springen.

Achtervolging

Met politiemotor en dienstwagen gingen de agenten hem achterna. Uiteindelijk reed de tiener zichzelf klem in Westdorpe, een dikke twee kilometer verderop. Ook daar bleef hij tegenstribbelen. Hij weigerde mee te werken aan een ademanalyse. De politie vermoedde bovendien dat hij naast alcohol ook drugs had gebruikt. Hij kon zich niet identificeren en had geen geldig rijbewijs. Bovendien bleek ook het kenteken van zijn bestelwagen niet overeen te komen met de kentekenregistratie. Vandaag wordt hij verder verhoord.