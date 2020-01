Mike De Decker verovert (opnieuw) plekje tussen Europese topdarters Kristof Vereecke

20 januari 2020

09u27 0 Zelzate Mike de Decker heeft opnieuw een plaatsje verovert tussen de Europese topdarters. Zo slaagde hij erin zich in Duitsland te kwalificeren voor het Pro Tour-circuit van de bekende PDC dartbond. De Decker woont momenteel in Mechelen, maar groeide op in Zelzate.

De Decker was in 2016 en 2017 al actief in het gerenommeerde Pro Tour Circuit. Hij slaagde er nu in zijn plekje tussen de Europese darttop opnieuw in te nemen. Op een kwalificatietornooi in Duitsland werden onder 332 deelnemers 11 tourcards uitgedeeld. Op weg naar de finaleronde schakelde De Decker maar liefst vijf Nederlanders uit. Met een 5-3 zege op Dennis Nilsson in de finale heeft De Decker na twee seizoenen op de Challenge Tour zijn plekje op het lucratieve Pro Tour Circuit eindelijk opnieuw te pakken. Zijn vader Mario, die nog steeds in Zelzate woont, is apetrots. “Op 332 deelnemers werden er maar 11 wildcards uitgedeeld. Als dat dan lukt, mag je van een geweldige prestatie spreken.”