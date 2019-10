Mietje Stroel in eigenzinnige top 111 ‘gekste plekken van België’ Kristof Vereecke

04 oktober 2019

09u25 3 Zelzate Het standbeeldje van Mietje Stroel voor het gemeentehuis in Zelzate is één van de 111 gekste plekken van ons land. Toch volgens de Nederlandse auteur en fotograaf Jeroen van der Spek die er een boek aan wijdde.

“Ze is heel wat jonger dan haar vier eeuwen oude geliefde in Brussel. Mietje laat haar waterstraal pas sinds 1976 over de kasseien van de Grote Markt kletteren. Carnavalsvereniging De Gilde der Polkaheertjes liet het beeld vervaardigen”, schrijft van der Spek in zijn 240 pagina’s tellend boek. Naast Mietje Stroel passeerde van der Spek ook aan de bekende Vlooybergtoren bij Tielt-Winge en de Zwevende waterkraan op een rotonde nabij bij Ieper. Het boek ‘De gekste plek van België’ is uitgegeven bij Uitgeverij Lias, telt 240 pagina’s en kost 17,95 euro.