Middenschool en KAZ maken kortfilm tegen pesten: “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn” Kristof Vereecke

21 februari 2020

15u18 0 Zelzate De leerlingen van de Middenschool en het Koninklijk Atheneum hebben vandaag een eigen kortfilm gelanceerd. Thema: iedereen moet zich zelf kunnen zijn. “Met deze film willen we een sterk signaal geven dat pestgedrag niet oké is”, zegt Ian De Maesschalck, die het project mee hielp coördineren.

“We lanceren de kortfilm niet toevallig vandaag: de slotdag van de week tegen pesten. We willen als school een sterke boodschap brengen. Een boodschap waarbij we tonen dat pesten niet cool is. Dat het niet stoer is om de ‘bad guy of girl’ te zijn. Integendeel, een pester zal je in de ogen van je slachtoffer voor altijd blijven, ook als je later met je zoon of dochter in een ander leven over straat loopt. Kies er daarom voor om ‘the good guy’ te zijn, niets is mooier dan een lach op iemands gezicht te toveren.”

Wie wil jij zijn

Een waardevolle boodschap die mee gerealiseerd werd door Visual Vanilla, een jong bedrijf dat zich specialiseert in de wondere wereld van visuele media. “We denken dat het resultaat bijzonder goed geslaagd is. We hopen dat het jongeren helpt zichzelf te zijn en respect te hebben voor elkaar. Door de hashtag #wiewiljijzijn kan iedereen ons boodschap mee onderschrijven.”