Meten is weten, Zelzaatse zwerfvuilberg daalt: “Maar er is nog heel veel werk aan de winkel!” Kristof Vereecke

07 oktober 2020

09u38 0 Zelzate Volgens de netheidsbarometer daalt het zwerfvuilprobleem in Zelzate. Dat heeft veel te maken met de groeiende inzet van de propere pioniers. Toch is er volgens schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA) nog heel wat werk aan de winkel. Via workshops ‘afvalreductie’ hoopt de kanaalgemeente zijn inwoners herop te voeden.

De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om zwerfvuil in kaart te brengen. “De netheidsbarometer werd vorig jaar 4 maal uitgevoerd”, zegt Steven De Vuyst (PVDA). “Op een aantal vaste locaties wordt de hoeveelheid zwerfvuil geteld. Dit kan dan vergeleken worden met de vorige periode. We merken het laatste jaar een duidelijke daling op. Aan de andere kant tellen we steeds meer propere pioniers en vrijwilligers die deelnemen aan onze gemeentelijke zwerfvuilacties. Hun inspanningen lonen.” Volgens De Vuyst werpt ook de ingebruikname van een nieuw mobiel en verdoken camerasysteem op sluikstortgevoelige plaatsen zijn vruchten af. “Momenteel zijn al 2 sluikstorters geïdentificeerd en beboet.”

Workshops

Toch kan en moet het volgens De Vuyst nog een pak beter. “Wie de discussie over het nieuwe busplein tijdens laatste gemeenteraad volgde, weet dat we er nog lang niet zijn. Zelzate zwerfvuilvrij krijgen is een inspanning van lange adem. Zo ligt de doelstelling voor Zelzate in 2022 op 136 kilogram per inwoner, terwijl in 2018 het aantal kilogram per inwoner nog 140 kilogram bedroeg. Daarom zetten we ook in op sensibilisatie. In samenwerking met IDM en Samenlevingsopbouw nodigen we onze inwoners uit voor een workshop ‘besparen op de afvalfactuur’. Tijdens deze workshops geven we tips en tricks mee waar inwoners zichzelf, de gemeente en het milieu een grote dienst mee kunnen bewijzen.

Deelname aan de workshops is gratis. Omwille van de beperkte plaatsen wordt verzocht om op voorhand in te schrijven via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be of 09 342 20 20. Op de 2 workshops wordt telkens een Zelzaatse cadeaubon verloot ter waarde van 25 euro. De workshops vinden plaats op woensdag 14 oktober, tussen 19 en 21 uur in CC De Brug ( max 50 personen ) en op zaterdag 21 november in de raadszaal van het gemeentehuis ( max 25 personen ) tussen 10 en 12 uur.