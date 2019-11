Meteen aanschuiven voor gratis strooizout: “Hopelijk gebruikt iedereen het ook op de juiste manier zodat onze voetpaden er deze winter veilig bijliggen” Kristof Vereecke

20 november 2019

13u53 0 Zelzate Alle Zelzaatse gezinnen kunnen vanaf vandaag 10 kilogram gratis strooizout afhalen om hun voetpaden sneeuw- en ijzelvrij te houden tijdens de winterse dagen. Het was meteen rijtje schuiven om een zak strooizout te bemachtigen.

De zakken konden vandaag vanaf 13 uur afgehaald worden op parking van CC De Brug in de Hans Kochlaan. Of het aan de eerste winterprik van deze ochtend lag is onduidelijk, maar het was er meteen aanschuiven geblazen. “We hadden dit wel verwacht”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Het is bovendien het beste bewijs dat er vraag is naar dit soort initiatieven. Hopelijk gebruikt iedereen het strooizout ook op de juiste manier zodat onze voetpaden er deze winter veilig bijliggen.” “Dat ben ik ook van plan”, zegt Matinique Tielen, die twee zakken kwam afhalen. “Dit is een fijn initiatief van het gemeentebestuur. Wie wil nu geen veilige voetpaden in de winter?”

Er kan vandaag nog strooizout afgehaald worden tot 17 uur. Op zaterdag 23 november staan de ploegen van de technische dienst van 9 tot 14 uur op de parking van de Oude Westragel, net zoals op dinsdag 26 november van 10 tot 19 uur. Op zaterdag 30 november kan je van 9 tot 14 uur opnieuw op de parking van CC De Brug in de Hans Kochlaan terecht. Naast strooizout kan je er ook terecht om zakasbakjes te kopen in het kader van de peukencampagne van de gemeente Zelzate.