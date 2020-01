Met Zelzate als voorbeeld: Ook Truiense sp.a lanceert voorstel om niet langer gerechtsdeurwaarders te sturen naar mensen in armoede Kristof Vereecke

14 januari 2020

09u40 0 Zelzate Op 27 januari beslist de stad Sint-Truiden of het niet langer gerechtsdeurwaarders, maar sociaal assistenten stuurt naar mensen in armoede. Het voorstel van de Truiense sp.a komt er naar het voorbeeld van Zelzate, waar de toekomstcoalitie van PVDA en sp.a de maatregel zelfs opnam in zijn bestuursakkoord.

Zelzate is momenteel de meest linkse gemeente van Vlaanderen en dat zorgt voor extra aandacht. “Zelf noemen we het de meest ‘sociale’ gemeente van Vlaanderen”, knipoogt schepen van financiën Geert Asman (PVDA). Feit is dat gans Vlaanderen met grote ogen toekijkt wat er in Zelzate gebeurt. Na de invoering van een eerlijke taxshift, waarbij een grotere inspanning gevraagd wordt van de multinationals in de kanaalgemeente, kreeg de gemeente lof uit onverwachte hoek. Zo noemde professor Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Gent, de eerlijke taxshift een goed voorbeeld hoe je als lokaal bestuur een eigen bewind kan voeren, door hogere lasten te leggen bij de sterkere schouders van multinationale bedrijven.

Wat in Zelzate kan

Nu lijkt ook de beslissing om niet langer deurwaarders te sturen naar kansarme gezinnen opgepikt te worden. Zo wil de Truiense sp.a dat de stad Sint-Truiden voortaan sociaal assistenten naar Truienaren stuurt die hun gemeentelijke factuur niet hebben betaald, en geen gerechtsdeurwaarders. “Het is sowieso al niet eerlijk dat iemand geld verdient aan de miserie van een ander, maar we hopen vooral om het armoedeprobleem vroeg genoeg te kunnen aanpakken. Wat in Zelzate kan, moet ook in Sint-Truiden kunnen”, vertelde sp.a-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti aan onze krant. “In Sint-Truiden is de kinderarmoede gestegen van maar liefst 10,9 procent in 2010 naar 17,6 procent in 2018. Terwijl de wachtlijst van de Sociale Bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden wel 1.500 wachtenden telt, en je als kandidaat-huurder mag rekenen op een wachttijd van 4 jaar en langer”, argumenteert El Herbouti.

Authentiek links

De kans dat Herbouti zijn voorstel het ook haalt op 27 januari valt af te wachten. Zo zit sp.a in de oppositie en lijkt de meerderheid van CD&V, N-VA en Open VLD niet echt te staan springen voor het voorstel. In Zelzate wordt enthousiast gereageerd. “Het is fijn dat onze voorstellen ook opgepikt worden in de rest van Vlaanderen. In Zelzate tonen we dat er een authentiek links alternatief bestaat voor de neoliberale jacht op de armen”, klinkt het in koor bij sp.a en PVDA.