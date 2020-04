Meetjeslandse groepsaankoop krijgt navolging: 22.000 mondmaskers voor Zelzate en Wachtebeke Kristof Vereecke Joeri Seymortier

24 april 2020

15u39 0 Zelzate De Meetjeslandse groepsaankoop van mondmaskers krijgt navolging. Ook Zelzate en Wachtebeke springen mee op de kar. Beide gemeenten bestellen samen 22.000 mondmaskers voor hun inwoners.

Eeklo, Assenede, Sint-Laureins en Kaprijke beslisten woensdag om samen 75.000 mondmaskers aan te kopen, om te verdelen onder hun inwoners. “Onze samenwerking zorgde voor heel wat goede reacties”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS) uit Eeklo. “Zelzate en Wachtebeke willen meedoen aan onze groepsaankoop en vragen om 22.000 extra mondmaskers te bestellen. Ik ben trots dat Eeklo zijn rol als centrumgemeente van het Meetjesland ook in deze coronacrisis kan spelen.”

Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) bevestigt het nieuws. “We waren al langer vragende partij om gezamenlijk mondmaskers aan te kopen. Mochten we geen partners gevonden hebben, hadden we sowieso zelf mondmaskers aangekocht. De samenwerking met andere gemeenten heeft echter een aantal belangrijke voordelen naar logistiek toe.”

Het gaat om volledig herbruikbare mondmaskers. “Investeren in wegwerpmaskers is letterlijk weggesmeten geld”, zegt schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA). “De levensduur bedraagt amper 8 uur. Vandaar dat we gekozen hebben voor wasbare mondmaskers. Elke inwoner, ongeacht de leeftijd, krijgt een mondmasker.”

De mondmaskers worden begin mei in Wachtebeke en Zelzate verwacht. “We gaan ze huis-aan-huis verdelen", zegt Brent Meuleman. “We starten momenteel met de voorbereiding. Het wordt ten slotte een serieuze operatie. Maar het gaat om de gezondheid van onze inwoners. Dan kijken we op geen inspanning.”