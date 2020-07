Medewerker technische dienst besmet, collega’s tijdelijk naar huis Anthony Statius Kristof Vereecke

30 juli 2020

13u52 0 Zelzate Een medewerker van de technische dienst van Zelzate is besmet met het coronavirus. Alle collega’s worden getest en in afwachting van de resultaten werden ze allemaal naar huis gestuurd.

Vandaag werd het gemeentebestuur van Zelzate in kennis gesteld dat een medewerker van de technische dienst besmet is met het coronavirus.

“Dankzij de goede lokale samenwerking met onze huisartsen werden we onmiddellijk geïnformeerd over deze besmetting en was het mogelijk meteen in te grijpen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Er werd een spoedoverleg georganiseerd en hierna werden alle personeelsleden van de technische dienst uitgebreid geïnformeerd over de situatie. Na afstemming met de arbeidsgeneesheer werden alle collega’s per direct naar huis gestuurd”, vervolgt Meuleman. “Alle personeelsleden van de technische dienst werden gevraagd zich door de huisarts te laten testen en in afwachting van het resultaat thuis te blijven. Het gemeentebestuur neemt geen enkel risico. Ondertussen zal ook de lokale contactopsporing worden opgestart door de huisarts.”

Maatregelen verscherpt

“De huidige beschermingsmaatregelen worden verscherpt”, vervolgt de burgemeester. “Het dragen van een mondmasker wordt binnen te allen tijde verplicht, ook voor wie alleen werkt. De loketfunctie bij de technische dienst wordt tijdelijk opgeschort. De dienst blijft weliswaar telefonisch en via e-mail bereikbaar. Door het nemen van bovenstaande extra maatregelen garandeert het gemeentebestuur de veiligheid van personeel en bezoekers ten volle, alsook wordt hierdoor verdere verspreiding van het virus maximaal verhinderd.”