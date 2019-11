Maurice sluit op 23 december de deuren: “Willen het afscheid zo vreugdevol mogelijk maken” Grote Markt verliest één van zijn hipste adresjes Kristof Vereecke

05 november 2019

22u03 0 Zelzate Maurice, de bekende koffiezaak die drie jaar geleden de deuren opende in de 117-jaar oude pastorie op de Grote Markt, sluit op 23 december de deuren. Voor heel wat vaste klanten een donderslag bij heldere hemel. “De twee Mauricettes hebben een andere uitdaging gevonden, die ze vol goede moed en enthousiasme willen aangaan”, klinkt het officiële bericht.

De twee Mauricettes dat zijn Ilka Tillekaerts en Nikki De Vent. De twee jonge dames toverden de oude pastorij aan de Grote Markt drie jaar geleden om tot één van de hipste koffie- en taartadresjes die het Meetjesland rijk is. Spijtig genoeg voor de vele klanten komt daar op 23 december een einde aan. Via een bericht op de Facebookpagina van Maurice kondigden de twee Mauricettes hun afscheid aan. “We hebben beiden een andere uitdaging gevonden die we vol goede moed en enthousiasme willen aangaan”, zeggen Ilka en Nikki. “Dit heeft spijtig genoeg tot gevolg dat we niet meer de zorg en liefde kunnen steken in Maurice zoals we dit altijd gedaan hebben. We willen dan ook graag dit hoofdstuk met liefde afsluiten en hopen onze klanten nog voor 23 december massaal te mogen ontvangen.”

Na het bericht regende het reacties van klanten. “We gaan hen zeker niet zomaar laten gaan”, verzekeren de twee Mauricettes. “We organiseren nog tal van activiteiten om het afscheid zo vreugdevol mogelijk te maken. Houd dus zeker onze facebookpagina in de gaten voor nog een aantal evenementen.”