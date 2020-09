Matthias vervangt Sarah als Zelzaatse jeugdconsulent Kristof Vereecke

11 september 2020

14u23 0 Zelzate Met Matthias De Block heeft Zelzate eindelijk zijn lang verwachte nieuwe jeugdconsulent. Maththias lost Sara Van Acker af, die tijdelijk Jens Metdepenningen verving. Die laatste ruilde Zelzate voor Lokeren.

Matthias De Block (35) verdiende zijn strepen al in het jeugdwerk. Zo beschikt hij over een diploma leerkracht secundair onderwijs en werkte hij eerder als leefgroepbegeleider in OOOC De Bries in Eeklo. Hij stond ook mee aan de wieg van het jeugdhuis van Waarschoot en was actief bij de opstart van de plaatselijke speelpleinwerking. “De juiste man op de juiste plaats”, zegt schepen van Jeugd Steven De Vuyst. “Door de coronacrisis hebben we er wel iets langer op moeten wachten dan gepland. Het is nu aan Matthias om onze gemeentelijke jeugddienst en het jeugdbeleidsplan verder uit te bouwen.”

Matthias zal ook de Zelzaatse kindergemeenteraad in goede banen leiden. Wie Matthias wil bereiken, kan mailen naar jeugddienst@zelzate.be of bellen op 09/342.20.29 of 0498/48.90.99.