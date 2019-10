Matthias Cassier (sp.a) stopt als gemeenteraadslid Kristof Vereecke

16 oktober 2019

Sp.a-gemeenteraadslid Matthias Cassier (25) stopt als gemeenteraadslid. Naar eigen zeggen om persoonlijke redenen. Hij wordt vervangen door Patricia Joosten.

Cassier was één van de jongste gemeenteraadsleden van de kanaalgemeente. Normaal zou hij vervangen worden door eerste opvolgster Vicky Mouton, maar zij zetelt al in het Bijzonder Comité voor Sociale Diensten. "Aangezien we bij sp.a niet cumuleren, kwam Vicky dus niet in aanmerking", zegt sp.a-voorzitter Elle De Cuyper. En zo legt Patricia Joosten maandag de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Patricia Joosten is zeker geen onbekende in Zelzate. Zo was ze jaren vakbondsafgevaardigde voor het ACOD bij het OCMW van Zelzate. Ze behaalde bij de verkiezingen 382 voorkeursstemmen. "Ik ga mijn ervaring gebruiken ten dienste van Zelzate", zegt ze. De gemeenteraad vindt plaats op maandag 21 oktober om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. (KVZ)