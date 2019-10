Martin Acke (N-VA): “2,33 miljoen euro extra investeringsbudget voor Zelzate dankzij Vlaams regeerakkoord” “Met dit geld kunnen we onze gemeente beter maken” Kristof Vereecke

07 oktober 2019

12u45 0 Zelzate Het regent dezer dagen persberichten rond extra investeringsbudget voor Vlaamse gemeenten. Ook de Zelzaatse N-VA-afdeling doet haar ‘duit’ in het zakje. “Het nieuwe Vlaams regeerakkoord brengt concreet 2,33 miljoen euro op voor onze gemeente”, zegt ex-schepen Martin Acke (N-VA).

Dat is volgens zijn persbericht het gevolg van het feit dat de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen (1,91 miljoen euro) overneemt en de gemeenten extra budget krijgen omwille van hun open ruimte (425.000 euro). “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA-gemeenteraadslid Martin Acke. “Met dit geld kunnen we onze gemeente echt beter maken.”

Opwaardering

N-VA Zelzate wil dat Zelzate de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in de opwaardering van het handelscentrum, veiliger wegen en groenere omgevingen. In de vorige legislatuur was Martin Acke schepen van economie. “Ik heb toen heel wat aandacht besteed aan maatregelen om de handelskern van onze gemeente op te waarderen en het centrum aantrekkelijker te maken. Op die manier wilden we de zelfstandigen een duwtje in de rug geven. Deze inspanningen moeten de komende jaren verder worden gezet. De extra inkomsten van Vlaanderen kunnen hierbij zeker nuttig aangewend worden”, besluit hij.