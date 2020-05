Marktstewards krijgen hesjes Kristof Vereecke

20 mei 2020

15u55 0 Zelzate De marktstewards, die er op maandag moeten voor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijkertijd tussen de marktkramen lopen, krijgen hesjes.

Op die manier wil de gemeente de herkenbaarheid van de stewards bij de marktbezoekers vergroten. De gemeente Zelzate werkte een circulatieplan uit waarbij er niet meer dan 250 mensen tegelijkertijd kunnen markten. Afgelopen maandag was er even een moment dat de markt afgesloten werd. Daarbij ontstond een kleine discussie tussen een marktbezoeker en één van de stewards. Door de stewards herkenbaarder te maken, hoopt de gemeente dergelijke discussies in de toekomst te voorkomen.