Marktkramers en gemeente belonen bezoekers met volle boodschappentrolley Kristof Vereecke

02 september 2019

18u19 7 Zelzate Groot feest op de maandagmarkt in Zelzate. Zo werden enkele trouwe bezoekers beloond met een volle boodschappentrolley. Die hebben ze gewonnen met een wedstrijd die georganiseerd werd naar aanleiding van de vernieuwde opstelling van de markt.

Vorige week pakte de maandagmarkt in Zelzate uit met een nieuw concept. Een nieuwe boulevard aan kramen moet de markt gezelliger maken. De eerste editie vorige week was een daverend succes. Tijdens de marktdag kon iedereen die zijn aankopen deed bij de vaste marktkramers een volle boodschappentrolley winnen. De trolleys werden maandag overhandigd. Daarbij viel het op dat het opnieuw gezellig druk was op de markt.

Start niet gemist

“De markt is gewoon veel gezelliger geworden nu”, zegt Gerarda Haeck, één van de vijf winnaars. “De sfeer is top, de markt is overzichtelijker, wat wil een mens nog meer?” Gerarda vierde trouwens haar verjaardag. “Die volle trolley is het perfecte verjaardagsgeschenk”, lachte ze haar tanden bloot. Ook Noëlla Claeys, Christianne De Huyvetter, Aloïs Martens en Kimberly Nathon gingen naar huis met een volle boodschappentrolley. “We gaan in de toekomst nog van dit soort acties doen”, zegt marktschepen Isabel Dellaert (sp.a). “Dankzij de samenwerking tussen de marktbonden, de lokaal economische raad en de middenstanders hopen we onze markt te herlanceren. Onze start hebben we zeker niet gemist.”