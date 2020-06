Marktbezoekers kunnen ‘safe & clean’ markten dankzij contactloze handontsmettingszuilen Kristof Vereecke

01 juni 2020

12u23 0 Zelzate Zelzate experimenteerde maandag met contactloze handontsmettingszuilen op de wekelijkse maandagmarkt. Iedereen die de markt bezocht, kon vooraf veilig, proper en contactloos zijn handen ontsmetten.

De zuilen zijn een idee van drie West-Vlaamse ingenieurs die actief zijn in de evenementensector. Ondertussen staan ze ook al bij de ingang van Ikea en Decathlon. Zelzate is de eerste gemeente in Oost-Vlaanderen die de zuilen gebruikt en daar is een goede reden voor. De zuilen werden mee gecommercialiseerd door Zelzatenaar Stephane De Coninck. “Het idee achter de zuilen is even simpel als geniaal. Overal waar veel mensen samenkomen wordt ontsmetting het nieuwe normaal. De maandagmarkt in Zelzate op Pinksteren is de ideale testcase. Elke zuil bevat 18 liter ontsmettingsgel. Goed voor 12.000 bezoekers per zuil. In Zelzate hebben we er maandag vier opgesteld", vertelt Stephane.

Veel interesse

Stephane De Coninck hoopt naast Decathlon en Ikea nog wat grote spelers over de brug te krijgen. “De interesse is groot. We zijn in gesprek met heel wat gemeentebesturen, maar ook voetbalclubs denken er hard over na om dit systeem in hun stadions in te voeren. Misschien kan het zelf mee helpen onze voetbalcompetitie sneller weer op te starten. Nog een voordeel is dat de zuilen gemakkelijk te verplaatsen zijn, ecologisch want herbruikbaar en 70% minder alcohol verbruiken.”

Enthousiaste marktbezoekers

In Zelzate reageren de marktbezoekers alvast enthousiast. “Dit is veel beter dan zo’n pompje waar iedereen met zijn vieze vuile handen aanzit!” En ook bij de gemeente zijn ze lovend. “Het is fijn dat we dit systeem aan onze bezoekers als testcase kunnen aanbieden”, aldus marktschepen Isabel Dellaert (sp.a).

Het was trouwens druk op de Grote Markt. Overal was het aanschuiven geblazen om de veilige marktzone te betreden. “We houden ons aan het maximum van 250 bezoekers tussen de kramen”, aldus Isabel Dellaert. Dankzij de nieuwe contactloze handontsmettingszuilen zijn die bezoekers meteen ook allemaal goed ontsmet.