Marina Wally ontkent hardnekkige geruchten: “Neen, ik ga de Villa Wally niet verkopen” Kristof Vereecke

28 januari 2020

07u24 0 Zelzate Marina Wally gaat de befaamde Villa Wally langs de Assenedesteenweg niet verkopen. Dat zegt ze naar aanleiding van een aantal hardnekkige roddels die plots de kop opsteken. “Ja, ik heb een huis verkocht langs de Assenedesteenweg, maar dat is het huis van mijn grootouders. Ik zou de Villa Wally nooit van de hand doen. Dit is en blijft mijn thuis en mijn buitenverblijf!”

Het gonst van de geruchten rond de befaamde Villa Wally langs de Assenedesteenweg. “Zelfs de boekskes bellen mij al op om te vragen of ik het huis van ma en pa ga verkopen”, zucht Marina Wally (63). ‘La Wally’ is boos. “Ik weet niet waar de mensen dat halen? Ik zou dat huis nooit verkopen. Dat heb ik beloofd aan papa en ik ga die belofte houden.”

Misverstand

Maar waar komen die geruchten dan vandaan? “Onlangs heb ik samen met Dany Fabry een aantal interviews gegeven. Dany is zo goed om mijn zaken te behartigen. In één van die interviews kwam de verkoop van een huis ter sprake. Die ‘jongen’ die het interview deed is er verkeerdelijk vanuit gegaan dat het om de Villa Wally gaat en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ondertussen is het kwaad wel geschied. De mensen vragen mij de oren van het lijf. Ik leg dan telkens uit dat het om het huis van mijn pépé gaat naast de Villa Wally. Dat huis stond al jaren leeg en werd al een hele tijd geleden verkocht. Ik zie het probleem niet. Het is echt één groot misverstand.”

Heiligdom

Geen haar aan het hoofd van Marina dat er ook maar aan denkt het huis te verkopen. “Ik denk er niet aan. Dit is mijn buitenverblijf”, zegt ze. “Overdag werk ik in het mazoutbedrijf van mijn vriend en in de namiddag kom ik naar hier om tot rust te komen. Vaak neem ik mijn kleindochter Valentina mee. Dit is echt mijn eigen plekje. Nergens voel ik me dichter bij mijn ouders dan hier. Ik heb drie jaar geleden zelfs de volledige tuin laten heraanleggen en binnenkort doen we opnieuw een aantal veranderingen.”

Binnenin is het huis nog niks verandert. Als je de woonkamer binnenwandelt, krijg je zelfs de indruk dat Eddy Wally zelf nog elk moment uit de keuken kan komen. ‘Amaai, geweldig dat jullie hier zijn seg!’ “De buurtbewoners zijn mij dankbaar om wat ik gedaan heb met de villa. De Wally’s zijn nog altijd aanwezig op De Katte. Zo hadden papa en mama het ook gewild”, zegt Marina. “Ik ga die wens respecteren.”