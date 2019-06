Marina Wally gooit de eerste ‘sjakos’ en toont zich ook in het touwtrekken: eerste WK lokt liefst 1.000 mensen Kristof Vereecke Daimy Van den Eede

10 juni 2019

12u59 2 Zelzate Met een stevige worp heeft Marina Wally vanmorgen het WK Sjakossenwerpen officieel geopend. Het initiatief van de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ lokte liefst 1.000 kijklustigen. En de dochter van Eddy, die zag dat het goed was en nodigde nog snel de laatste twijfelaars uit om naar Zelzate te komen.

De nu al iconische sticker met de afbeelding van Eddy Wally en de tekst ‘Zelzate Geweldig’ is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een ware hype in de gemeente. “De actie overtreft onze stoutste verwachtingen. Onze bedoeling was om de Zelzatenaar opnieuw trots te maken op zijn gemeente. Dat lijkt te lukken. Er is een nieuwe vorm van Zelzaats bewustzijn. Als je ziet waar de sticker overal opduikt. Zelzatenaren nemen hem mee rond de wereld. Da’s toch geweldig?”, zei Evelien Verhulst van Zelzate Geweldig nog voor het event van start ging.

En of het een succes werd. Duizend bezoekers en tal van verenigingen namen het tegen elkaar op in onder meer ook een touwtrekwedstrijd.