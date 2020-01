Margaretha Van Acker schenkt schilderij aan gemeente Kristof Vereecke

03 januari 2020

16u51 0 Zelzate De bekende Zelzaatse kunstenares Margaretha Van Acker schonk vorige week één van haar werken aan de gemeente Zelzate.

Het gaat om een acryl op doek. Het werk luistert naar de naam ‘Nog Altijd’. “We zijn bijzonder opgezet met deze schenking”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Het werk was mij al opgevallen tijdens de tentoonstelling van Margaretha in onze bibliotheek. We appreciëren haar kunst enorm.” Opvallend zijn de enorme klaprozen in het schilderij. Tussen de klaprozen silhouetten van soldaten in actie. Volgens de kunstenares wil het werk doen nadenken over oorlog en vrede. “Helaas vandaag de dag nog altijd een zeer actueel thema”, weet Brent Meuleman. “We gaan het schilderij een mooi plekje geven.”