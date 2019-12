Man onder invloed (27) gaat over de kop met wagen Cedric Matthys en Kristof Vereecke

22 december 2019

11u30 0 Zelzate Zaterdagochtend is iets na vijf een wagen over de kop gegaan op de Assenedesteenweg in Zelzate. De bestuurder, een 27-jarige man, was onder invloed van alcohol en drugs.

“De man reed tegen een stilstaande wagen en belandde op zijn dak”, laat de politiezone Puyenbroeck weten. “Hij had enkel voorlopig rijbewijs bij zich. Dat werd onmiddellijk ingetrokken.” De wagen is per totale, maar de bestuurder liep geen verwondingen op.