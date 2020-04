Man gooit dode kitten op straat en filmt hele gebeuren voor zijn ex: “Als je je kat terug wil, kom ze dan maar halen” Wouter Spillebeen Kristof Vereecke

22 april 2020

14u03 133 Zelzate De politie van Regio Puyenbroeck voert een onderzoek naar een Zelzatenaar die tijdens een ruzie met zijn ex-vriendin een dode kitten op straat gooide en dat filmde. De video werd op Facebook al tienduizenden keren bekeken en de man wordt afgeschilderd als dierenbeul, maar volgens de politie was de kat al voor de ruzie overleden.

De schokkende beelden deden deze morgen de ronde op de sociale media. In een video is te zien hoe een hand een kitten op het trottoir gooit, waarna die niet meer beweegt. “Als je je kat terug wil, kom ze maar halen”, klinkt het in de video. In de oorspronkelijke Facebookpost valt de beschuldiging dat de jongeman al twee katjes vermoordde en dat het derde in de video kwam.

Verklaring

De video werd al meer dan 30.000 keer bekeken en in de commentaren uitten velen hun walging. De politie werd gecontacteerd en heeft een onderzoek opgestart. Daaruit blijkt dat de feiten genuanceerder zijn dan ze op sociale media getoond worden.

“De kat bleek eerder al gestorven te zijn”, klinkt het bij de politiezone Regio Puyenbroeck. “Aan de man waren drie katjes toevertrouwd. Een van de dieren zou een natuurlijke dood gestorven zijn, een ander is doodgebeten door een hond. Het is een van die katjes die in de video te zien is. De video is pure intimidatie in een geschil tussen ex-geliefden, maar voorlopig kunnen we nog niet met zekerheid over dierenmishandeling spreken. We maken wel een proces-verbaal op en de man zal nog een officiële verklaring moeten komen afleggen over het lot van de katjes.” Of hem daarna iets ten laste wordt gelegd, zal nog moeten blijken.