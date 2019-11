Man die vrouw ‘s nachts verkrachtte in haar eigen bed wil mildere straf: “We vragen geen cadeaus” Cedric Matthys

19 november 2019

13u06 1 Zelzate Een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit is voor het Gentse hof van beroep verschenen voor verkrachting en opzettelijke slagen en verwondingen. De beklaagde drong op 24 maart 2019 ‘s nachts een woning in Zelzate binnen. Daar verkrachtte hij een dame in haar eigen bed. “ De seksualiteitsbeleving van R.G. is totaal gestoord.”

“Hij was zo zat als een Pool.” De advocaat van beklaagde R.G. wond er dinsdagvoormiddag geen doekjes om. Hij gaf grif toe dat zijn cliënt erg onder invloed was toen de feiten zich op 24 maart 2019 afspeelden. R.G. drong die nacht een woning in Zelzate binnen en ging naar boven met een mes. Hij zocht doelbewust naar de slaapkamer. Daar bedreigde hij de bewoonster die op dat moment vredig lag te slapen. “Wat daarna is gebeurd, is pure horror", liet procureur Erwin Coppens verstaan. “R.G. legde zijn hand op de dame haar mond en bedreigde haar in haar eigen slaapkamer. Ze moest zijn geslachtsdeel aanraken, terwijl hij haar overal betastte. Dat is zuivere, pure verkrachting. De seksualiteitsbeleving van R.G. is totaal gestoord.”

Pikante berichtjes

De beklaagde, een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit, schreef zijn gedrag toe aan twee factoren. Enerzijds zou hij naar eigen zeggen 12 halve liters hebben gedronken in een Zelzaatse kroeg voor hij het huis binnenglipte. Hij was zo dronken dat hij na de feiten naast het kanaal in slaap viel. Anderzijds zou hij die avond erg hitsig gestaan hebben. “Mijn cliënt surft soms naar foute sites”, zei zijn advocaat. “Hierdoor kreeg hij die avond verschillende valse berichten van vrouwen die zogezegd op zoek waren naar seks. Dat, in combinatie met zijn lage IQ van 87 punten, heeft ervoor gezorgd dat de situatie ontspoorde. R. is die avond niet naar het café getrokken met de gedachte om daarna iemand te verkrachten.”

Ze moest zijn geslachtsdeel aanraken, terwijl hij haar overal betastte. Dat is zuivere, pure verkrachting. De seksualiteitsbeleving van R.G. is totaal gestoord Erwin Coppens

R.G. stond dinsdagvoormiddag niet alleen terecht voor de verkrachting. Ook diende hij opzettelijke slagen en verwondingen toe aan de man van het slachtoffer. Hij was even op bezoek bij zijn dochter toen de feiten zich afspeelden. Toen hij weer thuis kwam, stormde R.G. de trap af. De beklaagde, een onbekende voor zowel het slachtoffer als haar man, raakte in een gevecht verwikkeld. R.G. deelde enkele rake klappen uit aan de man en zette het op een vluchten. Hij liet echter het mes en zijn gsm liggen. Hij kon dan ook snel geïdentificeerd worden.

Mildere straf

Tijdens het proces ontkende R.G. de feiten niet. Wel vroeg zijn advocaat om strafvermindering. In eerste aanleg kreeg de beklaagde 7 jaar effectieve celstraf, 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en tien jaar ontzetting uit zijn rechten. De advocaat pleitte nu voor een maximale straf van vijf jaar. Op die manier zou de beklaagde van de rechters ook een deel van de straf onder voorwaarden kunnen krijgen. “We vragen geen cadeaus, enkel een nuttige straf”, liet zijn advocaat verstaan. Uitspraak op 17 december.