Maandagmarkt lijkt te herleven na reorganisatie: “Zelzate blijft een echte marktgemeente” Gezellig druk tussen ‘boulevard aan kramen’ Kristof Vereecke

26 augustus 2019

13u08 6 Zelzate De wekelijkse maandagmarkt in Zelzate werd grondig herschikt. Een boulevard aan kramen moet ervoor zorgen dat de markt opnieuw gezellig wordt en klanten opnieuw de weg vinden naar de kramen. De eerste kennismaking deze ochtend leek alvast in de smaak te vallen, het was gezellig en druk op de markt. Al houden sommige marktkramers nog een slag om de arm: “Het is nog grote vakantie en het is goed weer. De eerste test volgt volgende week.”

De maandagmarkt is in Zelzate nog steeds een begrip. Maar de topjaren van dertig jaar geleden komen nooit meer terug. Dat beseffen zowel gemeentebestuur als marktbonden. Toch willen de twee er alles aan doen om samen de ooit zo populaire maandagmarkt te doen herleven. Deze ochtend kon het marktpubliek de eerste keer kennismaken met de zogenaamde ‘boulevard aan kramen’. Een reorganisatie die het allemaal wat gezelliger moet maken.

Positieve reacties

“Door de kramen in één lange rij over de Grote Markt te plaatsen willen we de winkelervaring optimaliseren”, zegt schepen van Lokale Economie Isabel Dellaert (sp.a). De gemeente en de marktbonden spaarden kosten noch moeite om het volk deze ochtend naar Zelzate te lokken. Zo waren er maar liefst vijf volle winkeltrolleys te winnen voor iedereen die zijn inkopen deed bij de marktkramers. De actie en ook het goede weer misten hun effect duidelijk niet. Het was gezellig druk tussen de kramen en de invulbriefjes om een trolley te winnen, moesten om half 11 al bijgedrukt worden. “Ik hoor zeer positieve reacties. Het doet deugd om te zien. We gaan in de toekomst zeker nog acties plannen om de mensen te lokken”, besloot Isabel Dellaert.

Meer passage

Ook de marktkramers reageerden over het algemeen erg positief. “Ik ben content”, zegt Isabel De Mol die al meer dan dertig jaar een kousenkraam uitbaat tijdens de maandagmarkt. “Er is een pak meer passage aan mijn kraam. Er moest sowieso iets gebeuren. Ooit stonden we hier met 13 kousenkramen, nu schieten er nog twee over. De markt heeft het over het algemeen erg moeilijk, maar hier in Zelzate heb je nog een echt marktpubliek. Hopelijk kan dit de kentering inzetten. Ik vrees wel een beetje voor de winter. Dan blijven de Pakistaanse marktkramers weg, omdat ze op vakantie gaan bij hun familie. Hopelijk vallen er dan geen te grote gaten.”

Start nieuwe schooljaar

Schepen Isabel Dellaert beloofde zeker te zullen evalueren. Zo was er hier en daar ook wat gemor te horen bij marktkramers die hun vaste stek kwijt waren. “Maar als de verkoop goed is, zullen die niet te lang klagen”, knipoogde een andere marktkramer. “Aan de andere kant: het is nog grote vakantie en goed weer. Ideale omstandigheden voor de markt. De grote test volgt volgende week bij de start van het nieuwe schooljaar.”