Maandag opnieuw marktdag in Zelzate en daar is iedereen erg tevreden mee

13 mei 2020

19u31 92 Zelzate Maandag is voortaan opnieuw marktdag in Zelzate. Na weken zonder maandagmarkt door het coronavirus, zette de Nationale Veiligheidsraad woensdagmiddag het licht op groen. De gemeente deed meteen het nodige om maandag de marktkramers op een veilige manier te ontvangen.

“Toen het nieuws woensdagmiddag binnenkwam, zijn we onmiddellijk met de diensten in gang geschoten”, zegt marktschepen Isabel Dellaert (sp.a). “Maandag hopen we klaar te zijn om zowel marktkramers en bezoekers op een veilige manier te kunnen ontvangen.”

Boulevard

Alle marktkramers en medewerkers dienen verplicht een mondmasker te dragen. Er mogen maximum 50 marktkramen staan. “Het idee van de boulevard van kramen zal even verlaten worden om de nodige afstand te vrijwaren, daarnaast zullen ook de marktkramers extra richtlijnen meekrijgen. De gezondheid staat voorop. Toch zijn we heel erg gelukkig. Het feit dat we opnieuw mogen markten is een belangrijk signaal dat we de goede richting uitgaan. We rekenen maandag op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van zowel marktkramers als bezoekers, zodat Zelzate in de toekomst geen enkele marktdag meer moet missen”, besluit Isabel Dellaert.