Maandag gemeenteraad zonder publiek en pers Kristof Vereecke

25 juni 2020

17u37 5 Zelzate Maandag komt de gemeenteraad opnieuw ouderwets samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorlopig wel nog zonder publiek.

Door de coronamaatregelen gingen de vorige twee gemeenteraden via e-mail door. Iets wat positief geëvalueerd werd, maar toch niet als volwaardig aanvoelde. “Je mist het debat”, was een veelgehoorde opmerking. Maandag kan er opnieuw volop gedebatteerd worden. Er staan dan ook flink wat aanvullende punten op de agenda. Jammer genoeg zal het traditioneel in grote getale aanwezige publiek nog een maandje moeten wachten om opnieuw live een gemeenteraad bij te wonen. Ook de pers is aanstaande maandag niet welkom. “We betreuren dat, maar we hebben alle ruimte in de raadzaal nodig om alle raadsleden op een veilige afstand van elkaar te kunnen laten vergaderen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a).