Luc ruilt kappersschaar voor pen en schrijft boek over 30 jaar golf in het gemeentepark: “Bob Wilson houdt nog steeds van mij!” Kristof Vereecke

07 november 2019

14u35 0 Zelzate Luc Van Heirweghe (67) was in een vorig leven herenkapper, vandaag heeft hij zijn schaar ingeruild voor de pen. In zijn derde boek ‘Nieuwsgierige Aagjes’ vertelt hij grappige anekdotes over meer dan 30 jaar golfen in het gemeentepark van Zelzate en dat zijn er wel wat: van vrijende koppeltjes tot waarom de legendarische Arsenal-doelman Bob Wilson verliefd is op Luc.

32-jaar lang golfen in een gemeentepark. Er zijn al over minder straffe onderwerpen boeken geschreven en dus kroop Luc Van Heirweghe in zijn pen om alle straffe anekdotes te bundelen. “Eigenlijk is het een remake van mijn eerste boek ‘Bob Wilson houdt van mij’”, zegt Luc. “Dat boek was echt een golfboek, waardoor het niet echt toegankelijk was voor iedereen. Daarom heb ik de golfstukken geschrapt en de rest herschreven tot een goed leesbaar geheel.”

Bob Wilson is wel gebleven. Hij mag het eerste hoofdstuk openen. Luc vertelt in dat hoofdstuk over de dag dat de BBC op de kabel kwam in Vlaanderen. “8 oktober 1984. Een dag die ik nooit vergeet! Bob Wilson is een legendarische Arsenal-keeper die toen sportverslaggever was bij de BBC. Toen ik de eerste keer BBC One opzette, zag ik Bob staan. Het eerste wat hij zei was: ‘I love you’. Toen ik overschakelde op BBC Two hoorde ik een verliefd koppel de uitslag van Manchester United - Charlton Athletic opdraven. Blijkbaar hadden ze in Zelzate de geluidslijnen verwisseld.”

Verteller

Wie klant was bij kapper Luc, hoort het hem zo vertellen. “Die reactie krijg ik vaak van mensen die het boek gelezen hebben. Ik zie het als een compliment. Ik vertel graag verhalen. Mijn boeken zijn een extra manier om ze naar buiten te krijgen.” Naast de anekdote over Bob Wilson is het boek doorspekt met petites histoires en Zelzaatse toevaligheden. “Over dat vrijend koppeltje dat gewoon lustig verder deed tijdens één van onze golfsessies of hoe we ooit moesten vluchten voor kanonschoten”, licht Luc een tipje van de sluier.

Aagjes

Ook het einde van de Pitch and Puttgolfclub nu twee jaar geleden komt aan bod. “Da’s het minst grappige hoofdstuk. Ik mis de zondagse golfsessies nog vaak. Het stopzetten van de club heeft eigenlijk maar één voordeel: ik heb nu meer tijd op te schrijven.”

Rest nog één vraag: Van waar die vreemde titel? “Een verwijzing naar de vele nieuwsgierigen die op zondagochtend kwamen kijken naar die vreemde snuiters die het elke week waagden een balletje te slaan in het gemeentepark.”

Nieuwsgierige Aagjes is uitgegeven bij University Press en kost 12,50 euro. Het kan besteld worden via luc.van.heirweghe@telenet.be.