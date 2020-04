Loodsfeesten worden jaartje uitgesteld Kristof Vereecke

10 april 2020

17u47 0 Zelzate De tweede editie van de Loodsfeesten, het volksfeest van Geneeskunde voor het Volk en de opvolger van de befaamde Toer De Frans op het Groenplein, wordt een jaartje uitgesteld.

“Het is nog erg onduidelijk hoe de maatregelen om de verspreiding van corona te beperken de komende weken en maanden zullen evolueren”, zegt Karel Van Bever van Geneeskunde voor het Volk. “Rond deze periode zijn we normaal gezien volop bezig met de voorbereidingen van ons wijkfeest dat tijdens het laatste weekend van juni zo’n 1500 mensen samenbrengt op het Hoogbouwplein. Uit bezorgdheid voor de gezondheid van de medewerkers en bezoekers hebben we besloten om ons feest te annuleren en dus de voorbereidingen van de Loodsfeesten stop te zetten.”

Geen lightversie

Van Bever zegt ook meteen dat er geen lightversie komt. “Zelfs als de lockdownmaatregelen versoepeld worden zou het onverantwoord zijn honderden mensen in een tent samen te brengen. Een extra reden is de financieel moeilijke omstandigheden van de zelfstandigen, die normaal gezien gulle sponsors zijn van ons feest. We vinden het niet gepast hen, bovenop de moeilijkheden die corona met zich meebrengt, ook nog eens te vragen een financiële inspanning te doen voor ons wijkfeest. Afspraak in 2021.”