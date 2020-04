Lokale radiozender ZRO lanceert groetjeslijn: “Nood aan sociaal contact groter dan ooit” Kristof Vereecke

18 april 2020

12u23 0 Zelzate Tijdens de coronacrisis is de nood aan sociaal contact bij sommige mensen groter dan ooit. Radio ZRO start daarom met een groetjeslijn waar bij luisteraars berichten kunnen inspreken op een antwoordapparaat om anderen een hart onder de riem te steken.

“Alle luisteraars in de regio krijgen hiermee de kans om groetjes over te brengen naar familie, vrienden en kennissen, want meer dan ooit hebben we nood aan contact met onze naasten”, zegt Paul Goyvaerts van ZRO. “Met de groetjeslijn kan je jouw oma of opa in de home verrassen, maar evengoed jouw vriend of vriendin die jarig is. Het idee van de groetjeslijn ontstond na een gesprek met de hoofdverpleegkundige van WZC Zilverbos in Zelzate. Zij zochten een leuke activiteit voor hun bewoners om berichtjes te laten omroepen. Een goed idee, dat nu een tweede leven krijgt.”

Iedereen kan bellen naar de ZRO-groetjeslijn via 09/345.54.55 om daar zijn of haar boodschap inspreken. De berichtjes op het antwoordapparaat zijn telkens op het halve uur te beluisteren op Radio ZRO. De uitzendfrequentie is 106.2 in Zelzate en 107.3 in de Gentse haven.