Lokale contactopsporing uit de startblokken: “Contacten binnen enkele uren na melding aan de lijn” Kristof Vereecke

08 september 2020

14u37 0 Zelzate De lokale contactopsporing lijkt in Zelzate meteen zijn vruchten af te werpen. Zo zijn afgelopen weekend al de eerste mogelijk besmette personen opgebeld.

Zelzate zit met 7 besmettingen de afgelopen week nog steeds in de risicozone. “Vandaar dat lokale contactopsporing zo belangrijk is”, zegt schepen Geert Asman (PVDA). Afgelopen weekend is de eerste lokale contacttracer van start gegaan.

“Ondertussen heeft ze al drie mensen gecontacteerd. Dit gebeurde telkens binnen enkele uren na de melding. Testen, opsporen en isoleren is ons belangrijkste wapen in de strijd tegen corona. Vandaag merken we dat de Vlaamse contactopsporing nog onvoldoende op punt staat. Bij één op twee besmette personen zijn er na 24 uur nog geen contacten bekend. In Zelzate hopen we dat anders te doen. Vandaar dat we de personeelskost voor de lokale contacttracers graag op ons nemen.”