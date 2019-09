Lisenca (19) organiseert knaagdierenopvang op zolder “Te veel dieren die niet geholpen worden” Kristof Vereecke

06 september 2019

15u17 0 Zelzate Lisenca Debouver (19) startte vorig jaar op zolder bij haar thuis een knaagdierenopvang. Momenteel vangt ze 11 hamsters, 8 konijntjes, 2 cavia’s en 1 gerbil op. “Toch zijn er veel mensen die de weg nog niet vinden als ze een diertje in nood hebben.” Daarom wil Lisenca de hele wereld nu laten weten van haar bestaan. “Er is nog heel veel nood aan opvanginitiatieven”, zegt de studente humane wetenschappen

Extreme dierenliefde. Het bestaat. Neem nu de negentienjarige Lisenca Debouver uit Zelzate. Vorig jaar startte ze op zolder bij haar thuis een knaagdierenopvang. “Omdat daar nood aan is”, zegt Lisenca. “Het internet staat vol met mensen die niet meer voor hun dieren kunnen zorgen of verwaarloosde dieren. Daar wilde ik iets aan doen. Ik zag toen dat er in Stekene, Izegem en Oostkamp een knaagdierenopvang bestond en vond dat ook onze regio zoiets nodig had. Momenteel ben ik een jaar bezig. Steeds meer mensen vinden de weg, maar eigenlijk nog veel te weinig. Bij het VOC in Merelbeke en bij het dierenasiel Meetjesland kennen ze mij en sturen ze knaagdieren door. Maar nog heel veel dieren worden niet geholpen. En da’s bijzonder jammer.”

Extra baantje

Dat Lisenca haar taak ernstig neemt, moet duidelijk zijn. “Ik heb momenteel een extra baantje in de cafetaria van de sporthal van Zelzate om alle inentingen, dierenartskosten en andere benodigdheden te kunnen blijven betalen. Al heb ik dat er graag voor over. Die dieren zijn een echte passie.” Toch zijn ook fondsen en vooral materiaal meer dan welkom. “Mensen die oude lakens hebben mogen die altijd komen brengen. Ik gebruik die om in de hokjes te leggen van de jonge dieren. Ook extra hooi en stro zijn altijd welkom.”

Nieuwe thuis

Lisenca zoekt ook een thuis voor de diertjes. “Op onze Facebookpagina vind je heel veel dieren die een nieuwe thuis zoeken. Enkel de zieke dieren vangen we permanent op. Het mooiste is als we een diertje succesvol kunnen plaatsen. Mensen die geïnteresseerd zijn, moeten dus zeker nooit aarzelen om ons te contacteren. Je kan trouwens ook peter of meter worden van één van onze dieren.”

Lisenca’s knaagdierenopvang vind je in de Sint-Sebastiaanstraat in Zelzate. Meer info vind je hier.