Lijk aangetroffen net over grens met Nederland Wouter Spillebeen

22 juni 2019

17u27 0 Zelzate In het Nederlandse Westdorpe is vandaag net over de grens met Zelzate een levenloos lichaam aangetroffen in een weide. De politie sluit een misdrijf niet uit.

Een voorbijganger vond het lichaam rond 12 uur ter hoogte van het bosgebied Canisvliet aan de Sint-Anthoniekade, langs het kanaal Gent-Terneuzen. Dat is ongeveer 1,5 kilometer van de grens met België. De Nederlandse politie is ter plaatse om het onderzoek te voeren. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de identiteit van het slachtoffer of de manier waarop de persoon om het leven kwam. Ook een misdrijf is niet uitgesloten. “Alle pistes zijn nog open”, klinkt het bij de politie.