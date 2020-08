Licht op groen voor Turks multicultureel centrum in Groenstraat, gemeente legt wel extra voorwaarden op Kristof Vereecke

13 augustus 2020

16u46 0 Zelzate De gemeente Zelzate heeft beslist een vergunning af te leveren aan de Turkse multiculturele vereniging TMVZ voor de uitbouw van een multicultureel centrum in de Groenstraat.

“Deze vergunning behandelt enkel de regularisatie van de huidige toestand en niet het veelbesproken masterplan met nieuwbouw”, verduidelijkt burgemeester Brent Meuleman de beslissing. “Als de TMVZ deze wil realiseren, zal er een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden. Daarnaast legt het college nog enkele specifieke eisen op rond mogelijke geluidsoverlast en groenaanplanting. Zo werd de toegangspoort aan de Armand Seghersstraat geschrapt en mag de luifel aan de gevel niet tot een terras voor cafetaria ingericht worden. We gaan hiermee in op enkele opmerkingen die de bezoekers van de recente infomarkt meegaven. Zo hebben we in de vergunning ook opgelegd dat men eerst het groen dient aan te planten, vooraleer men van start gaat met andere verbouwingswerken. Ook met andere bemerkingen rond de verkeerssituatie in de wijk zullen we rekening houden”, besluit Meuleman.