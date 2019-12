Lesmarathon levert 2.650 euro op voor schooltje in Gambia Kristof Vereecke

30 december 2019

10u48 0 Zelzate De lesmarathon van de 5de en 6de jaars ASO van het Koninklijk Atheneum leverde maar liefst 2.650 euro op. Geld dat goed besteed zal worden bij de Seidemann School in Gambia.

Eind november organiseerden de 5de en 6de-jaars ASO van het Koninklijk Atheneum een lesmarathon. Heel wat interessante Zelzatenaren kwamen langs voor een gastcollege: comedian Joost Van Hyfte, schepen Steven De Vuyst,…. Tijdens de 24 uur werd maar liefst 2.650 euro opgehaald. “Een record”, zegt directrice Anja Van Parijs. “Nog nooit haalden we zoveel geld op met onze lesmarathon.” Geld dat rechtstreeks naar de Seidemann Nursery School in Gambia gaat. “Een schooltje dat kansarme kinderen in Gambia onderwijs aanbiedt en hen op die manier kansen geeft om te ontsnappen aan een uitzichtloze toekomst. Iets waar we als schoolgemeenschap alleen maar achter kunnen staan.”