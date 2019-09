Leonidas verdwijnt (even) van Grote Markt: Béatrice verkocht na 26 jaar haar laatste pralines Kristof Vereecke

31 augustus 2019

17u47 0 Zelzate Béatrice De Caluwé (68) verkocht zaterdag haar laatste Leonidaspralines. 26 jaar lang was ze hét gezicht van de Leonidaswinkel op de Grote Markt in Zelzate. Nu ze op pensioen gaat, is Leonidas op zoek naar een nieuw pand op de Grote Markt.

“Hoeveel pralines ik in mijn leven verkocht heb? Dat moeten er tonnen zijn”, zegt Béatrice De Caluwé. Zaterdag was haar laatste dag als pralinesverkoopster op de Grote Markt van Zelzate. “Ik heb dit 26 jaar lang met hart en ziel gedaan, maar het is tijd voor iets anders. Normaal zou ik nog doorgaan tot eind september, maar ik ben volledig uitverkocht. Ik heb zelfs geen pralines meer om zelf van te genieten”, lacht ze. “Doopsuiker heb ik wel nog over, maar dat schenk ik aan de vzw Lichtpunt.”

Nu Béatrice ermee stopt, verdwijnt Leonidas na 26 jaar van de Grote Markt. “Maar dat is normaal gezien tijdelijk”, zegt Béatrice. “Leonidas is op zoek naar een nieuw pand en een geïnteresseerde uitbater. Dat is een kwestie van tijd.” De winkel van Leonidas wordt binnenkort omgetoverd tot pitazaak. Haar kleindochter Twyla (11) had graag de zaak van haar oma overgenomen. “Spijtig genoeg is ze nog een paar jaar te jong”, weet Béatrice. “Het was wel een fijne gedachte geweest.”

Noisette puur

Over de vraag wat haar lievelingspraline is, hoeft ze niet lang na te denken. “De noisette puur. Ik hou van donkere chocolade. Mijn klanten zullen vooral de witte manons missen. Dat blijft de topper van Leonidas.” Het grote gevelbord van Leonidas, dat jarenlang aan haar zaak pronkte, gaat mee naar huis. “Mijn man gaat er een plaatsje voor zoeken. Het blijft sowieso een prachtige herinnering aan 26 mooie jaren.” Veel tijd om te vervelen gaat Béatrice trouwens niet hebben. Zo is ze al jarenlang lid van de cultuurraad in Zelzate. En laat die cultuurraad nu net drukke tijden tegemoet gaan.