Lentefeest afgelast door coronavirus Anthony Statius Kristof Vereecke

12 maart 2020

11u16 70 Zelzate Het 33ste Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd van zaterdag 21 maart in Zelzate wordt afgelast door het coronavirus. “Geen leuke beslissing, maar zo’n evenement met een gemengd publiek over drie generaties heen is gezien de omstandigheden niet verantwoord”, zegt Vivien De Baets namens het Humanistisch Verbond Zelzate.

Aansluitend bij de adviezen van de overheid en de richtlijnen van het Departement Onderwijs, heeft het Humanistisch Verbond Zelzate beslist het Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd van zaterdag 21 maart in Zelzate niet te laten doorgaan.

Niet verantwoord

“We vinden het als organisator zeker geen leuke beslissing om dit te moeten annuleren”, zegt Vivien De Baets. “De kinderen hebben samen met leerkrachten hun Lentefeest intensief voorbereid en keken er echt naar uit om hun kijk op het thema ‘Vrijheid’ in het toonmoment aan hun ouders en familie te presenteren. Maar zo’n evenement met een gemengd publiek over drie generaties is in de gegeven omstandigheden niet verantwoord. De beslissing hebben we genomen in nauw overleg met het landelijk secretariaat van het Humanistisch Verbond, het gemeentebestuur en de collega’s van deMens.nu en dit in het belang van de gezondheid van onze kinderen, hun familieleden en alle betrokken vrijwilligers.”

Voor de 33ste editie van het Lentefeest/Vrijzinnige Feest hadden 52 leerlingen uit de eerste leerjaren en 41 leerlingen uit de zesde leerjaren van basisscholen uit Zelzate, Ertvelde, Wachtebeke en Assenede zich ingeschreven. Ruim zevenhonderd familieleden, vrienden en kennissen hadden zich aangemeld om de plechtigheden bij te wonen.