Legendarische spaarkas van café Jenny duikt plots op: “Achter elk nummer schuilt een verhaal. Dit is Katse volksgeschiedenis”



Kristof Vereecke

28 mei 2020

19u28 0 Zelzate De legendarische spaarkas van café Jenny van de al even legendarische volkswijk De Katte is terecht. Brandweerman Filip Van Acker wil ze een ereplaatsje geven in zijn ‘mancave’. De spaarkas vertelt het verhaal van een hele generatie Katse cafégasten.

Een spaarkas. Anno 2020 is het een onbekend fenomeen. Maar er was een tijd dat heel het dorp wekelijks geld ging opzijzetten in het plaatselijke café. Het principe was even geniaal als eenvoudig. Iedereen kreeg een nummertje van een kast met gleufjes aan de muur en moest wekelijks of maandelijks een bedrag sparen. Wie dat niet deed, kreeg boete. De opbrengst van een jaar sparen werd meestal opgeboemeld tijdens de jaarlijkse kermis of het mosselsouper van de spaarkas.

Nostalgie

In een tijd van digitaal bankieren lijkt het bijna ondenkbaar, maar voor Filip Van Acker (47), zoon van ‘Meester Eddy’, is het pure nostalgie. “Ik ben opgegroeid met de cafés op de Katte. De vrijdag van Katte Kermis met mijn pa van café naar café...dat vergeet je nooit. Ook al woon ik niet meer in de wijk, de band blijft voor altijd. Een Poolse vriend van mij kocht een tijd geleden het pand van het vroegere café Jenny. Hij is volop bezig om er een ramenwinkel van te maken. Op een dag belde hij mij dat hij misschien iets had voor mij. Toen hij de spaarkas toonde, was ik verkocht. Als Pool kende hij het fenomeen niet, maar ik wist direct hoe laat het was. Al die nummertjes, maar vooral al die bekende namen. Achter elk nummer schuilt een verhaal. Deze spaarkas vertelt het verhaal van een hele wijk, een generatie. De cafébaas, de bakker, de plaatselijke arbiter, prins carnaval,…allemaal hadden ze hun eigen nummer. Om maar te zwijgen van de familienamen: de Lapins, de Van Ackers, de Vereeckes,...allemaal familienamen die luiden als een klok op De Katte. Deze spaarkas katapulteert je minstens vier decennia terug in de tijd. “

Mancave

Filip wil de spaarkas een mooi plekje geven. “Hoe ouder ik word, hoe nostalgischer. Ik heb thuis een mancave en wil het een ereplaatsje geven. Het zou de max zijn om de sfeer van een typisch Kats café in mijn mancave te creëren. Mochten ze er op De Katte met de kermis nog iets leuk mee willen doen, mogen ze me altijd bellen. Ik sta open voor alles.”